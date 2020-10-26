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رياضة

خبير تحكيم يحذر الزمالك قبل مواجهة الرجاء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:32 م
مباراة الزمالك والرجاء
مباراة الزمالك والرجاء
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القسم الرياضي

طالب ناصر عباس الخبير التحكيمي، لاعبي فريق الزمالك بالحذر من التحكيم خلال لقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال عباس في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "يجب على الزمالك الحذر مبكرا، من التحكيم أمام الرجاء، وتقليل الأخطاء في منطقة الجزاء، لا بد أن يخرج الدفاع من الـ18، وأن يتجنبوا لمسات اليد والتاكلينج".


وتابع: "السنغالي نداي أو جاساما هما الأقرب لقيادة لقاء الزمالك أمام الرجاء"، وأضاف: "أليوم نيانت سيتم معاقبته بسبب الأخطاء التي ارتكبت في نهائي الكونفدرالية".

 

وأكمل: "في لقاء الأهلي والوداد كانت هناك ركلة جزاء على محمد الشناوي غير صحيحة، وتم استدعائه لمشاهدة تقنية الفار، والحكم كان لديه إصرار على احتسابها".

 

وزاد: "باملاك تيسمبا عندما استدعي الحكم لمشاهدة تلك اللعبة لم يكن لديه قناعة باحتسابها ركلة جزاء على الشناوي، مهاجم الوداد استغل التلامس الطبيعي، وتحايل على الحكم لاحتساب ركلة الجزاء، الاحتكاك طبيعي والشناوي لم يقم بارتكاب أي مخالفة".

 

وواصل: "سيكاوزي انذر ديانج في الدقيقة 15 من المباراة، والكرة لم يكن فيها أي انذار، ومدرب الأهلي موسيماني كان لديه ذكاء بسحبه مع بداية الشوط الثاني".

 

وأتم: "لن يحدث هناك أي أمور خاصة باللقاء، لأنه لم يكن هناك أخطاء إدارية، بل كانت أخطاء التحكيم فنية".

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