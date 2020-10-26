مش بتسكت ليه.. شوبير ينتقد حسام عاشور بسبب الأهلي





وصرح حسام عاشور عقب انتقاله للاتحاد السكندري بأن شعبية الفريق لا تقل عن النادي الأهلي في شيء أو أي ناد جماهيري، وذلك ما أغضب الحارس الدولي عصام الحضري.





وقال أحمد شوبير لحسام عاشور عبر برنامجه الإذاعي: "كل ما بتتكلم بتخسر، مش بتسكت ليه، بتتكلم علطول وكلامك بيخسرك كتير من رصيدك".





وتابع: "أنا بدافع عنك ليل ونهار، وبقول لازم يتكرم في درع الدوري بعد مباراة طلائع الجيش، وأنت طالع تتكلم الكلام دا بيخسرك كتير، ويا ريت تخليك واضح في كلامك معانا".





وأشار شوبير إلى أن النادي السكندري من أحب الفرق إلى قلبه، ويكن لهم كل الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن كلامه عن اللاعب ليس له علاقة بالنادي السكندري.





وأعلن مسؤولو نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي، رئيس النادي، التعاقد مع حسام عاشور، لمدة موسمين، اعتبارًا من الموسم المقبل، بناءً على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

يذكر أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري للفريق.

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، بعد تصريحات الأخير بعد انضمامه للاتحاد السكندري عن شعبية النادي الأهلي والفريق السكندري.