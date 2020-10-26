AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مش بتسكت ليه.. شوبير ينتقد حسام عاشور بسبب الأهلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:29 م
حسام عاشور بعد التوقيع
حسام عاشور بعد التوقيع للإتحاد السكندري
Advertisements
مجدي سلامة
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، بعد تصريحات الأخير بعد انضمامه للاتحاد السكندري عن شعبية النادي الأهلي والفريق السكندري. 

وصرح حسام عاشور عقب انتقاله للاتحاد السكندري بأن شعبية الفريق لا تقل عن النادي الأهلي في شيء أو أي ناد جماهيري، وذلك ما أغضب الحارس الدولي عصام الحضري.

وقال أحمد شوبير لحسام عاشور عبر برنامجه الإذاعي: "كل ما بتتكلم بتخسر، مش بتسكت ليه، بتتكلم علطول وكلامك بيخسرك كتير من رصيدك".

وتابع: "أنا بدافع عنك ليل ونهار، وبقول لازم يتكرم في درع الدوري بعد مباراة طلائع الجيش، وأنت طالع تتكلم الكلام دا بيخسرك كتير، ويا ريت تخليك واضح في كلامك معانا".

وأشار شوبير إلى أن النادي السكندري من أحب الفرق إلى قلبه، ويكن لهم كل الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن كلامه عن اللاعب ليس له علاقة بالنادي السكندري.

وأعلن مسؤولو نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي، رئيس النادي، التعاقد مع حسام عاشور، لمدة موسمين، اعتبارًا من الموسم المقبل، بناءً على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

يذكر أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري للفريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء السيد: حسام عاشور حصل على ميزة خاصة في الأهلي

قاهر الأهلي في الولاية الأولى.. حسام حسن عاشق الاتحاد السكندري وخليفة طلعت يوسف للمرة الثانية

رئيس الاتحاد السكندري: لم نتردد في التفاوض مع حسام وإبراهيم حسن

الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور.. إبراهيم حسن يوضح

أحمد شوبير: حسام عاشور يقترب من الانضمام لهذا النادي

الاتحاد السكندري: الإعلان عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

ترشيحاتنا

ضياع 15 مليون جنيه .. لاعبو بيراميدز ضحية نهضة بركان بالكونفدرالية

بينهم طلاب..إصابة 23 شخصا في حادث تصادم ببني سويف

عصام الحضري مهاجمًا حسام عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

تريند الفن | عقد قران درة ورجل الأعمال هانى سعد اليوم.. وسر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة

أبو العينين يكتسح.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الدائرة الأولى للنواب بالجيزة..شاهد

بآلاف الدولارات| أسعار مذهلة لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟