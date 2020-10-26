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تعليم

وفقا للحد الأدنى المعلن عنه.. شرطان للتحويل من قسم إلى آخر بـ آداب القاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:38 م
كلية الاداب
كلية الاداب
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مريم عزت
أعلنت إدارة شؤون الطلاب بكلية الآداب عن التنسيق الداخلى للكلية، حيث كل قسم له شروطه الخاصة التى من خلالها يتم قبول الطالب. 

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كما يوجد هناك عدد من الطلاب الذين يريدون التحويل من القسم الذى تم قبولهم فيه إلى آخر، ولكن وضعت الكلية شرطين للتحويل وهما:

- يجب توافر شروط القسم المحول إليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه عبر الموقع الرسمي للكلية.

- على الطلاب المحولين داخل الكلية وخارجها عدم تقديم ملفاتهم، إلا بعد التأكد من نتيجة التحويل.

وكان قد قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا. 

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وناشد "شريف"، جميع الطلاب عدم شراء الكمامات من الباعة الجائلين لاننا لا نعرف مصدرها، فهناك عدد كبير منهم يقوم ببيع كمامات غير صحية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن الكلية توفر لطلابها كمامات طبية داخل الحرم الجامعى.

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