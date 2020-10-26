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توك شو

تامر فرج: عرض الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح في نوفمبر المقبل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:38 م
الممثل تامر فرج
الممثل تامر فرج
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هاجر إبراهيم
كشف الفنان تامر فرج، عن موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح".

وأضاف "فرج"،خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من تصوير الجزء الثانى من مسلسل الانسة فرح، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يذاع الجزئين الأول والثانى معا.

وأشار إلى أنه بسبب الظروف الإنتاجية وفيروس كورونا تم إذاعة الأول فقط، لافتا إلى أنه تم البدء فى تصوير الجزء الثاني والثالث معا.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني للمسلسل، وسيذاع قريبا فى شهر نوفمبر المقبل، وأنه تم الإنتهاء من تصوير 25 في المائة من أحداث الجزء الثالث.

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