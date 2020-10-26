AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حياة كريمة تعلن شروط المستحقين لمبادرة "التصالح حياة"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:42 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements

أعلنت مؤسسة حياة كريمة معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها فى 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجا.


كانت "حياة كريمة" 150 قد وفرت  مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".


وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط  أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى ينص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التاصلح فيها،و أن يكون طالب التصالح رب أسرة،و ألا يكون بحيازة طالب التصالح أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة، وغيرها.


وشملت  أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، و استيفاء كل المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم . كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.


وأوضحت"حياة كريمة" أن تنفيذ المبادرة يتم تنفيذه على 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى الـ9 محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، والوحدة المركزية لمؤسسة "حياة كريمة"، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وبلجان التنمية المحلية التى تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفى فى المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة.


كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.


جدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستى "حياة كريمة وصناع الخير"، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومساعديهم، إذا تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التعاون مع ممثلى "حياة كريمة وصناع الخير"، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة، وبحص ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم؟.


كما تراجع اللجنة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة للمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميدانى فى المحافظات، إذ يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى "حياة كريمة" لكى تكون نقطة الانطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة".


وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسسة حياة كريمة تخصص 150 مليون جنيه للتصالح بالمحافظات الأكثر احتياجا

إشادة برلمانية بجهود مبادرة حياة كريمة بتخصيصها 150 مليون جنيه لسد غرامات المصالحات للطبقة الفقيرة.. نواب: مشاركة رجال الأعمال في دعم محدودي الدخل ضرورة.. ويتوقعون مد مهلة التصالح لـ أبريل المقبل

حياة كريمة وصناع الخير توفران 150 مليون جنيه لدفع قيم التصالح في 9 محافظات

تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون بين التنمية المحلية و"حياة كريمة وصناع الخير".. توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء

لجنة التنمية المحلية تواصل دفع رسوم التصالح ضمن مبادرة حياه كريمة بمطروح

مصر بتتغير للأفضل.. التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب.. وتشمل 14 محافظة باستثمارات 9.6 مليار جنيه

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

تعرفت عليه على فيس بوك.. تفاصيل العثور على فتاة بورسعيد الهاربة في حلوان

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

بادجى يخطط للرحيل عن الأهلى

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟