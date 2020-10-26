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حوادث

دعوى تطالب بإلغاء قرار إرفاق صورة البطاقة للمحامي والاكتفاء بكارنيه النقابة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:45 م
القضاء الإدارى
القضاء الإدارى
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كتب محمد زهير
أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بوقف قرار إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامى عن إقامة الدعوى ،وهو الأمر الذى يعرضهم لمخاطر وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية .

وذكرت الدعوى ، أنه صدر قرار في أكتوبر الجارى ، ينبه على الامين العام ورئيس المأمورية والكتاب بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لها ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامى عند رفع الدعوى ، وينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وعلى جميع الاقلام بالمحكمة تنفيذه .

وأوضحت ، أنه ولئن كان القرار المطعون فيه باشتراط تقديم مستند اخر بخلاف المستندات المنصوص عليها فى القانون لامكانية رفع الدعوى ، وقيدها بقلم الكتاب انما فى حقيقة الامر تشريعا بأضافة شروط جديدة ، ولا يجوز ان يكون هناك تشريعا الا ممن يمتلك اداة التشريع وقد اختص الدستور المصرى لعام 2014 مجلس النواب وحده دون غيره بمكنة التشريع ومن ثم يكون القرار الطعين صادرا من غير مختص مشوبا بعيب اغتصاب السلطة متعينا الغاءه ومن ثم القضاء بوقف تنفيذه قبل قضاء الالغاء.

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