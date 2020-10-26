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مرأة

على عكس المتوقع.. الألعاب التفاعلية علي الانترنت تحميك من هذه المشاكل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر اللعب عبر الإنترنت أحد السبل للخروج من حالات الاكتئاب والشعور بالسعادة والتقليل من العزلة الاجتماعية من خلال التعارف على أشخاص جدد. 

وتفتح الألعاب التفاعلية عبر الإنترنت مجالًا جديدًا من الفرص الاجتماعية ، ولكن مع ذلك يأتي مستوى معين من المخاطرة نتيجة أثارها الجانبية. 

ووفقا لموقع health line الألعاب التفاعلية تقدم الفوائد التالية:

يقلل من الإجهاد
يقلل من مشاعر العزلة
يقلل من الشعور بالوحدة
يزيد من مشاعر الكفاءة
يزيد من المشاركة والتعاطف


ويؤكد الخبراء أنه من المهم للآباء التحدث إلى أطفالهم عن الأشخاص الذين يقابلونهم عبر الإنترنت والبقاء آمنين ، خاصة أثناء الوباء لزيادة نسبة جلوسهم على هذا الالعاب. 

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