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برلمان

صناعة البرلمان: إنشاء منصة تجارية لدعم المشروعات الصغيرة سيقلل من استيرادنا من الخارج

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:21 م
النائب فوزى فتى
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن إنشاء منصة تجارية إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة هام جدا لإقامة الصناعات فى أماكن محددة لها بالمحافظات، وذلك لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا بد أن يتم تحديد نوع المشروع الذى سيتم إقامته، بحيث تكون هناك صناعة مرتبطة بالمحافظة، وتكمل هذه الصناعات بعضها البعض فى المحافظات.

وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بأن تقوم كل وزارة بتنفيذ كل مشروع من هذه المشروعات طبقا لمجالها، مؤكدا أن إقامة هذه المشروعات سيقلل من استيرادنا من الخارج وسيشجع المنتج المحلى.
 
وكان قد بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، مشروع إنشاء منصة تجارة إلكترونية تابعة للوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة ومن بينها التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج مثل تكتل "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلي صناعات الحرير و النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية واليدوية والبيئة التى تتميز بها المحافظات والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، والتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع  منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، تركيز الوزارة على دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الصعيد لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها وتوفير برامج التدريب، ومن بينها صناعة الحرير الطبيعى وأهمية توفير المادة الخام من خلال الزراعة ، لافتًا إلى المشروع الذى تنفذه حاليًا محافظة الوادى الجديد لإنتاج الحرير الطبيعى وتربية دودة القز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بإيجاد فرص عمل بالصعيد وخاصة فى الصناعات كثيفة العمالة والتكتلات الاقتصادية بالصعيد  بما يساعد فى تحسين مستوى دخل المواطنين والأسر الفقيرة.

كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في عملية اتخاذ القرار على صعيد المحافظات.

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