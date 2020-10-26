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تعليم

جامعة السويس تعلن فتح باب التحويل لكلية التربية الرياضية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:46 م
جامعة السويس
جامعة السويس
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حسن غنيمة

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس الجامعة ، اليوم الاثنين ،  عن فتح باب التحويل لطلاب الفرقة الاولى لكلية التربية الرياضية بالجامعات المصرية ومحل اقامتهم محافظة السويس  .

 

واضاف البيان الصادر عن  المركز الاعلامى لجامعة السويس ، على امكانية طلاب الفرقة الاولى بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية التحويل الى كلية التربية بجامعة السويس من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية .

 

ومن جانب اخر، أعلنت جامعة السويس عن استمرار المسح الشامل لفيروس سى للطلاب المستجدين والمقبولين للعام الجامعى 2020 – 2021  اليوم وحتى 28 اكتوبر لطلاب كلية العلوم والتربية بمقر كلية العلوم بالجامعة .

 

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