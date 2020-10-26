جامعة السويس تعلن فتح باب التحويل لكلية التربية الرياضية

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس الجامعة ، اليوم الاثنين ، عن فتح باب التحويل لطلاب الفرقة الاولى لكلية التربية الرياضية بالجامعات المصرية ومحل اقامتهم محافظة السويس .

واضاف البيان الصادر عن المركز الاعلامى لجامعة السويس ، على امكانية طلاب الفرقة الاولى بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية التحويل الى كلية التربية بجامعة السويس من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية .

ومن جانب اخر، أعلنت جامعة السويس عن استمرار المسح الشامل لفيروس سى للطلاب المستجدين والمقبولين للعام الجامعى 2020 – 2021 اليوم وحتى 28 اكتوبر لطلاب كلية العلوم والتربية بمقر كلية العلوم بالجامعة .