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حوادث

حبس المتهم باغتصاب طفلة بالحضانة في الدقهلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:11 م
حبس المتهم باغتصاب
حبس المتهم باغتصاب طفلة
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همت الحسينى
أمرت نيابة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية اليوم، الإثنين، بحبس شاب، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على طفلة عمرها 5 أعوام جنسيًا، أثناء ذهابها إلى الحضانة، في قرية كفر سنجاب التابعة للمركز.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة تمي الأمديد، عن حضور ربة منزل مقيمة بكفر سنجاب التابعة للمركز وبصحبتها طفلتها ادعاء اغتصابها أثناء عودتها من الحضانة، في دائرة مركز تمي الأمديد.

وأضافت الأم في بلاغها، أن الطفلة حضرت إلى المنزل في حالة انهيار شديد وملابسها غارقة في الدماء، وروت لها الواقعة.

وبسؤال الطفلة، أكدت أنها أثناء عودتها من الحضانة إلى المنزل، عرض عليها شاب عاطل توصيلها للمنزل، ثم استدرجها إلى مكان مهجور خلف المدرسة، وكتم أنفاسها ونزع ملابسها، وتمكن من فض غشاء بكارتها واغتصابها.

بتقنين الإجراءات وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، تمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد المهدي، رئيس مباحث المركز من تحديد هوية الشاب، وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه عاطل 26 عاما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتحويل الطفلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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