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تعليم

تعرف على طرق التعامل مع الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا بالجامعات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:22 م
الاعلى للجامعات
الاعلى للجامعات
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نهلة الشربيني
أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعات المصرية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك استجابة لتوفير اماكن فرز الطلاب المشتبه بهم .

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن هناك أماكن مخصصة للفرز في حالة وجود اشتباه بالإضافة إلى أن هناك أعضاء من الإدارة الطبية على الأبواب وهناك تواصل مع المستشفيات الجامعية لتوجيه الطلاب المشتبه بهم إليها.

واشار إلى أنه لا يسمح للطلاب الدخول للجامعة دون كمامة وفي حالة عدم ارتداء الطالب كمامة تتوافر له عند أبواب الجامعة لشرائها كما أن هناك إجراءات لقياس درجات الحرارة، موضحا أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا وخاصة طلاب الفرق الأولى. 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد تفقد  انتظام سير العملية التعليمية خلال الاسبوع الأول، وقام بزيارة لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار  متابعة بداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.

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واطمأن "عبدالغفار"، على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

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