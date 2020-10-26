داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

شُيع منذ قليل جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي، عن دائرة سوهاج، من أمام مندرة ابو حجي بالمحافظة إلى مثواه الأخير، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 70 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية داهمته فور سماع نتيجة الانتخابات .





وذلك أثناء انتظاره إعلان اللجنة القضائية المُشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة سوهاج، المؤشرات الأولية لفرز الأصوات الانتخابية، حيث خاضت هذه الجولة زوجته ألفت المزلاوي المُرشحة ضمن قائمة "من أجل مصر".





ليشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بما يكتبونه رواده من أهالي محافظة سوهاج، كما نعى الكثير ما أبناء الإقليم النائب السابق، مُعربين عن شعورهم ببالغ الأسى والحزن لوفاة أحد أكبر وأشهر نواب الصعيد السابقين، مؤكدين أنهم لن ينسوه أبدًا.





كان النائب السابق في كامل صحته يوم أمس، ولم يُلاحظ عليه أي إرهاق أو تعب، كما بدأ يومه منذ الصباح الباكر في جولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان توجه إلى منزله للاستراحة، وأثناء عمليات الفرز بلغه مؤشرات عن فوز زوجته، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى خاص ثم مستشفى الجامعة وتوفي بمستشفى سوهاج الجامعي.







