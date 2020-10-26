رغم تراجع مؤشراتها.. البورصة تغلق على ربح محدود بـ 1.36 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها بنهاية اليوم الاثنين 26 أكتوبر، علي تراجع جماعي لكل مؤشراتها، مدفوعة إلي المنطقة الحمراء ؛ رغم تحقيقها ربحا محدودا بقيمة 1.36 مليار جنيه منذ أمس.





هوي المؤشر القيادي للبورصة EGX30 ليغلق عند 10.511.94 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.86%، وتبعه مؤشر EGX100 عند النقطة 2.679.70 نقطة بنسبة 0.86%.

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بينما وصل العمليات المتداولة خارج البورصة لـ 257 عملية بـ 13.8 مليون جنيه شملت 1.65 مليون ورقة مالية خاصة بـ 21 شركة.

بينما وصلت تداولات بورصة النيل لـ 705 عملية بـ 10.8 مليون جنيه شملت 11.99 مليون ورقة مالية تخص 17 شركة.



وخسرت البورصة امس نحو 10.4 مليار جنيه لينهي مؤشره القيادي اقفاله عند 598.703 مليار جنيه، ثم تستكمل الخسائر بمنتصف التعاملات لتفقد 2.4 مليار جنيه من رأسمالها السوقي.





