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اقتصاد

رغم تراجع مؤشراتها.. البورصة تغلق على ربح محدود بـ 1.36 مليار جنيه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:20 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها بنهاية اليوم الاثنين 26 أكتوبر، علي تراجع جماعي لكل مؤشراتها، مدفوعة إلي المنطقة الحمراء؛ رغم تحقيقها ربحا محدودا بقيمة 1.36 مليار جنيه منذ أمس.

هوي المؤشر القيادي للبورصة EGX30   ليغلق عند 10.511.94 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.86%، وتبعه مؤشر EGX100  عند النقطة 2.679.70 نقطة بنسبة 0.86%.
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وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مغلقا عند 1.814.47 نقطة بنسبة 0.86%، وتبعه مؤشر EGX50 مسجلا 1.960.56 نقطة بنسبة 0.86%.

وصل الأداء العام للمؤشرات المنخفضة إلي 6174 عملية بقبيمة 393.98 مليون جنيه لـ 19.444 ورقة مالية خاصة بـ 29 شركة.

واغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 600.1 مليار جنيه، شمل 34.6 ألف عملية داخل المقصورة بقيمة 1.614 مليار جنيه علي 247.6 مليون ورقة مالية تخص 190 شركة

بينما وصل العمليات المتداولة خارج البورصة لـ 257 عملية بـ 13.8 مليون جنيه شملت 1.65 مليون ورقة مالية خاصة بـ 21 شركة.
بينما وصلت تداولات بورصة النيل لـ 705 عملية بـ 10.8 مليون جنيه شملت 11.99 مليون ورقة مالية تخص 17 شركة.

وخسرت البورصة امس نحو 10.4 مليار جنيه لينهي مؤشره القيادي اقفاله عند 598.703 مليار جنيه، ثم تستكمل الخسائر بمنتصف التعاملات لتفقد 2.4 مليار جنيه من رأسمالها السوقي.


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