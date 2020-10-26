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رياضة

تفاصيل خسارة عمرو علوانى لعرش الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:25 م
عمرو علوانى
عمرو علوانى
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عمرو الحلواني
فازت المغربية بشرى حجيج، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بعد فوزها على الدكتور عمرو علواني الرئيس السابق للاتحاد والذي ترأسه لمدة 19 عامًا متتاليا.

وانتزعت "حجيج"  كرسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة بعد حصولها على 42 صوتًا مقابل 12 صوتًا فقط لمنافسها عمرو علواني.

واستمرت أعمال التصويت حوالى 8 ساعات، بسبب إقامة أعمال الجمعية العمومية عن طريق الفيديو كونفرانس نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء سقوط عمرو علوانى فى انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة بمثابة المفاجأة المدوية لدى الجميع فى ظل النجاحات الكبيرة التى قدمها على مدار السنوات الماضية والطفرة الكبيرة التى حققها على مستوى القارة السمراء.

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