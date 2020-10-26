قومي المرأة: نثمن جهود رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستجابته لتوصيات ذوي الإعاقة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير الي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على استجابته الكريمة لمطالب المجلس القومي للمرأة، والتي تقدم بها للهيئة، بناءً على توصية من لجنة الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبه هجرس مقررة اللجنة وعضو المجلس ، بتجهيز منشآت ومباني هيئة النيابة الإدارية بالجمهورية هندسيًا وبشكل يسهل الاستخدام على الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة من النساء والفتيات، بالإضافة إلى قيام سيادته باتخاذ عدد من الإجراءات لصالح دعم المرأة ذات الإعاقة العاملة في الجهاز التنفيذي للدولة والامهات للأشخاص ذوى الإعاقة العاملات في الجهاز الإداري للدولة وذلك بإصدار الكتابين الدوريين رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر ورقم 4 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر.



