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أخبار العالم

متهما الإعلام الأمريكي بالتزييف.. ترامب يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:37 م
ترامب يكشف سبب ارتفاع
ترامب يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة
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دعاء أبوهشيمة
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلام الأمريكي بالتزييف، مشيرا إلى أنه يحاول استغلال إصابات كورونا لغايات انتخابية.

وكشف الرئيس ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا يأتي نتيجة لزيادة الاختبارات.. وكثير من الشباب يتعافون من الفيروس بسرعة كبيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تغريدته: "الإعلام المزيف يحاول استغلال إصابات كورونا لغايات انتخابية".

وتابع ترامب قائلا: "في الرابع من نوفمبر، سيتغير الموضوع تماما، صوتوا".

والجمعة الماضية، وعد الرئيس الأمريكي أنصاره في ولاية فلوريدا بانتهاء جائحة فيروس كورونا قريبا واتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لإثارة فزع الأمريكيين وجعلهم يصوتون لصالحه.

وقال بايدن في وقت سابق من يوم الجمعة إن ترمب تخلى عن احتواء الفيروس ووعد بأنه إذا فاز في انتخابات الرابع من نوفمبر سيطلب من الكونجرس إقرار مشروع قانون شامل لكوفيد-19 سيوقعه في غضون الأيام العشرة الأولى من توليه منصبه.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا حيث أصاب المرض أكثر من 8 ملايين و890 ألف مواطن أمريكي، كما أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.

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