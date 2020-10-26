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أخبار العالم

أخطأ في اسم ترامب.. المرشح الأمريكي جو بايدن يقع في زلة لسان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:39 م
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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شيماء مصطفى
أخطأ المرشح الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في نطق اسم منافسه الرئيس دونالد ترامب، حيث استبدله بالرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

ووفقًا لصحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، وقع بايدن في هذه الزلة، أمس الأحد، في إحدى الفعاليات الافتراضية لحملته الانتخابية، فقال: "ليس لأنني أنافس، ولكن لأنني أعارض، فهذه هي الانتخابات الأكثر أهمية في فترة طويلة جدا". 

وأضاف أن "شخصية البلد مدرجة حرفيًا على ورقة الاقتراع.. ما نوع البلد الذي سنكون عليه؟ هل أربع سنوات أخرى من حكم جورج اه جورج.. سنجد أنفسنا في موقف لا نحسد عليه حيث إذا تم انتخاب ترامب ستكونون في عالم مختلف".

وفور اللقاء، تداول الجمهوريون مقطع الفيديو على حساباتهم بموقع "تويتر"، متساءلين: "هل بايدن يعاني من الخرف وضعف قدراته العقلية".

كما انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا على حسابه بموقع "تويتر": "دعاني جو بايدن أمس بـ جورج.. لا يستطيع تذكر اسمي.. حصل على بعض المساعدة من المذيع لإكمال المقابلة".

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