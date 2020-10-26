أخطأ في اسم ترامب.. المرشح الأمريكي جو بايدن يقع في زلة لسان

أخطأ المرشح الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في نطق اسم منافسه الرئيس دونالد ترامب، حيث استبدله بالرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.





ووفقًا لصحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، وقع بايدن في هذه الزلة، أمس الأحد، في إحدى الفعاليات الافتراضية لحملته الانتخابية، فقال: "ليس لأنني أنافس، ولكن لأنني أعارض، فهذه هي الانتخابات الأكثر أهمية في فترة طويلة جدا".





وأضاف أن "شخصية البلد مدرجة حرفيًا على ورقة الاقتراع.. ما نوع البلد الذي سنكون عليه؟ هل أربع سنوات أخرى من حكم جورج اه جورج.. سنجد أنفسنا في موقف لا نحسد عليه حيث إذا تم انتخاب ترامب ستكونون في عالم مختلف".





وفور اللقاء، تداول الجمهوريون مقطع الفيديو على حساباتهم بموقع "تويتر"، متساءلين: "هل بايدن يعاني من الخرف وضعف قدراته العقلية".



