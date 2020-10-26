ضبط 542 وصلة مياه " خلسة" بالأنشطة المنزلية والتجارية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، اليوم الاثنين، عن ضبط 542 وصلة مياه غير قانونية " خلسة" بالأنشطة المنزلية والتجارية على مستوى المحافظة، من خلال لجنة التعديات على الشبكة.

وقال المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية إن تلك المخالفات تضمنت (289) وصلة خلسة وذلك في النشاط المنزلي عن شهر سبتمبر، و (253) وصلة في شهر اكتوبر





كما أوضح أن إجمالي عدد الوصلات الخلسة المتصالح عليها (الكودى) في النشاط المنزلي والتجاري (394)، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التعديات.





وأشار رئيس الشركة إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات .



