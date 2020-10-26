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محافظات

ضبط 542 وصلة مياه " خلسة" بالأنشطة المنزلية والتجارية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، اليوم الاثنين، عن ضبط 542 وصلة مياه غير قانونية " خلسة" بالأنشطة المنزلية والتجارية على مستوى المحافظة، من خلال لجنة التعديات على الشبكة.
وقال المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  إن تلك المخالفات تضمنت (289) وصلة خلسة وذلك في النشاط المنزلي عن شهر سبتمبر، و (253) وصلة في شهر اكتوبر.

كما أوضح أن إجمالي عدد الوصلات الخلسة المتصالح عليها (الكودى) في النشاط المنزلي والتجاري (394)، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التعديات.

وأشار رئيس الشركة إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات .

كما أوضح أن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه الغربية القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

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