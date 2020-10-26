AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حاسبات عين شمس تفوز بجائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الذكية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
فازت  المدرس المساعد غادة حامد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بجائزة أفضل بحث ، و ذلك عن بحثها الذي جاء بعنوان The Mass Size 
Effect on the Breast 
Cancer Detection using2
Levels of Evaluation

اقرأ أيضا : 

و شاركت د.غادة ببحثها، فى المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الذكية المتطورة والمعلوماتية والذي تم عقده اونلاين من 19 وحتي 21 اكتوبر 2020، وقد أشرف على البحث كل من الدكتور محمد فهمي طلبه الأستاذ المتفرغ بالكلية و رئيس هيئة الإشراف، والدكتورة صفاء السيد والدكتور محمد مرعي الأساتذه المساعدين بقسم الحسابات العلمية .

 وقد ثمَنت د. نجوى بدر، عميدة الكلية، جهود القائمين على هذا البحث ، مؤكدة أن  ما حققته الطالبة من نجاح يضاف الي نجاحات الكلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة .. تعرف عليها

طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية تساعد فاقدى وضعاف النظر

بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة الفيوم

رئيس جامعة عين شمس يكرم طلبة"حاسبات ومعلومات"الفائزين بـ"تطبيق"الخدمات الحكومية

ترشيحاتنا

سفير الصين يرد على تصريحات مسئولين أمريكيين حول شبكات 5G: لا دليل على الاختراق

مش مرتاحة مع أهلها.. صديق فتاة بورسعيد يكشف كواليس هروبها من أسرتها

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

أحد متهمي حادث المنشية يكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث اغتيال جمال عبد الناصر.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

أبو العينين يكتسح.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الدائرة الأولى للنواب بالجيزة..شاهد

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟