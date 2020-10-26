حاسبات عين شمس تفوز بجائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الذكية

فازت المدرس المساعد غادة حامد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بجائزة أفضل بحث ، و ذلك عن بحثها الذي جاء بعنوان The Mass Size

Effect on the Breast

Cancer Detection using2

Levels of Evaluation





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و شاركت د.غادة ببحثها، فى المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الذكية المتطورة والمعلوماتية والذي تم عقده اونلاين من 19 وحتي 21 اكتوبر 2020، وقد أشرف على البحث كل من الدكتور محمد فهمي طلبه الأستاذ المتفرغ بالكلية و رئيس هيئة الإشراف، والدكتورة صفاء السيد والدكتور محمد مرعي الأساتذه المساعدين بقسم الحسابات العلمية .





وقد ثمَنت د. نجوى بدر، عميدة الكلية، جهود القائمين على هذا البحث ، مؤكدة أن ما حققته الطالبة من نجاح يضاف الي نجاحات الكلية.