رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض الدولي الخامس للكتاب

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم المعرض الدوري الخامس للكتاب وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وعدد من مستشاري رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والقائم بأعمال أمين عام الجامعة.





أوضح الدكتور احمد جابر شديد أن المعرض تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٢٦ /١٠ وحتى ٥ /١١ /٢٠٢٠ وتشارك خلاله كبرى دور النشر المصرية العامة والخاصة بكتب ومؤلفات علمية وثقافية ودينية في كافة التخصصات بأسعار مخفضة للطلاب تصل إلى ٢٠% في بعض الإصدارات العربية والأجنبية وقام سيادته بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على المؤلفات المعروضة موجها بضرورة الالتزام بنسبة الخصم المقررة للكتب حتى يتاح للطلاب الاستفادة منها.









كما أشار رئيس الجامعة بأن إصدارات وتخصصات الكتب في المعرض الخامس للكتاب تشمل مجالات متنوعة في التنمية المستدامة والقانون والعلوم البحتة والإنسانيات والإدارة والآثار والتاريخ والبحث العلمي والروايات والأدب والشعر والعلوم الطبية والزراعية والهندسة وعلم النفس والاجتماع.





وأضافت هالة عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والمكتبة المركزية أن دور النشر المشاركة في المعرض تشمل المكتبة الأكاديمية والأنجلو المصرية والمؤسسة الدولية للكتاب ودار الكتاب الحديث والمؤسسة العربية للعلوم والثفافة والمركز القومي الإصدارات القانونية وسمارت بوك شوب ودار نشر روابط للنشر وتنمية المعلومات والنهار وأمازون.