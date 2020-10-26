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رياضة

معجبي إلى الأبد.. رسالة رومانسية من حسام غالي لـ زوجته

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:49 م
حسام غالي وزوجته
حسام غالي وزوجته
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محمد بدران

شارك حسام غالي لاعب منتخب مصر والاهلي السابق متابعيه صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر حسام غالي بصحبة زوجته بإطلالة رومانسية وعلق علي الصورة قائلًا "معجبي إلى الابد" نالت إعجاب متابعيه.

أكد الإعلامى أحمد شوبير على رحيل حسام غالى من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.

 وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".

وأضاف شوبير:"أتوقع وجود حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.

وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة ااستفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".

وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".

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A post shared by Hossam Ghaly (@h14ghaly) on

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