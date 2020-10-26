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توك شو

أخبار التوك شو.. القرضاوي: الإخوان حاولوا اغتيال عبدالناصر.. تصرفات غريبة لـ ترامب.. تامر فرج: اتجوزت 6 مرات بحثا عن السعادة.. انتشار أشباح وعفاريت في شوارع نيكاراجوا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:59 م
صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع
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البهي عمرو
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

قال الفنان تامر فرج، "أنا اتجوزت 6 مرات لأنى كنت أبحث عن السعادة"، مشيرا إلى أنه ليس من النوع الذى سيستمر فى الزواج الذى يضايق الطرفين بعضهما البعض.

وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل تجربة زواج له كان لها ظروفها وكان لها وقتها وانتهى، موضحا: "مش هقول أنها فضلت لأنى فى اعتقادى فى الحياة مفيش تجربة فشلت ونجحت".

وتابع: "أنا راجل بيتوتي جدا.. وانا استقريت فى جوازى الأن"، لافتا إلى أنه من المستحيل فى العلاقات معرفة شخص إلا عندما يعيشوا مع بعض.

عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو حفل بمناسبة "الهالوين" في البيت الأبيض وترامب يوقع ثمرة يقطين أمام مؤيديه.

خلال زيارة انتخابية لبساتين لليقطين في مدينة ليفانت بولاية مين الأحد، التقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤيديه وقام بتوقيع على ثمرة يقطين التي ترمز لاحتفالات عيد الهالوين الذي يتزامن هذا العام مع الانتخابات الرئاسية.

وعلق ترامب وهو يوقع على الثمرة أمام مؤيديه قائلا "من الممكن أن يكون هذا اليقطين الذي يحمل توقيعي على موقع إيباي الليلة".

عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن أشباح وساحرات وعفاريت في شوارع نيكاراغوا احتفالًا بـ "عيد الرعب"، ومهرجان الرعب التقليدي، مناسبة يحتفل بها النيكاراغويون قبل عيد الهالوين، متنكرين بزي شياطين وساحرات وعفاريت، هذا العيد كاسمه، لم يعرف الخوف من فيروس كورونا، حيث تجاهل المحتفلون كل قواعد الحجر وتدابير السلامة.

وتستعد العديد من الدول حول العالم، لاحتفالات عيد الرعب "الهالوين"، والمقرر سنويًا يوم 31 أكتوبر، لكن هذا العام الأمر مختلف، حيث ستقتصر الفعاليات على تزيين الشوارع، وتوزيع الحلوى على السيارات مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

قال الدكتور علي نور الدين تمام، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إنه كان غير مهتم في بداية الأمر بدخول موسوعة جينيس، وأنه كان مدير مستشفى من عام 2017، وكان أصغر مدير مستشفى يبلغ من العمر 26 سنة، وكان مهتما في أن يرفع اسم مصر عالميا.

وتابع الدكتور علي نور الدين، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، انه بحث في موسوعة جينيس فوجد أن أصغر مدير مستشفى سجل في الموسوعة كان أرجنتيني الجنسية ولكن فرق بينه وبين الأخر 140 يوما لصالحه، فقام بتقديم الطلب لدخول الموسوعة وتقديم الأوراق اللازمة.

قال أحمد رضا، نجل الفنان محمد رضا إن والده لم يكن يتوقع أن يطلق عليه لقب "معلم السينما المصرية"، بل إنه كان يظن أن اللقب الامثل له هو "فتى السينما المصرية"، موضحا أن والده كان يحب قصص الرومانسية والحب.

وأضاف أحمد رضا، خلال لقائه لفضائية "دي إم سي"، أن دوره في مسرحية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ، هي كانت السبب وراء لقب "معلم السينما المصرية"، حيث لعب دور تاجر في مسمط.

وأشار "رضا" إلى أن والده منذ أن قام بهذه الشخصية وهو متعلق بها كثيرًا، كما لازمته كثيرا طوال مشواره الفني.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. 

ووفقًا للتقرير مر 62 عاما على محاولة الجماعة الإرهابية لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، حيث إنه قبل حادث المنشية بساعات دخلت مجموعة من شباب الإخوان فيلا في منطقة بروكلي بالإسكندرية، وكان في استقبالهم مرشد الإخوان حسن الهضيبي، الذى بارك العملية وشدد على أهميتها لنصرة الإسلام. 

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، من استخدام الجاز للشعر، بسبب أثاره الجانبية الحادة ، لافتا إلى أن الجاز من المحروقات وقد يتسبب في  حروق.

ونفى الدكتور هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، حقيقة أن يكون الجاز سببا في نعومة الشعر أو يقي من الحشرات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن استخدامه لأي سبب.

ولفت رئيس القومي للبحوث الاسبق إلى أن الاستحمام اليومي والمتابعة الدورية من الأمهات لأطفالهم، عنصر اساسي في الوقاية من حشرات الشعر، التي يزداد التخوف منها، مع بدء الموسم الدراسي.

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، أعياد بمذاق كورونا فى الهند.. والصلاة فيها عبر الإنترنت.

ووفقا للتقرير، فإن المهرجانات السنوية ذات الطابع الاحتفالي في الهند تراجعت، وسط مخاوف خبراء الصحة من أن تتسبب بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي مهرجان دروغا بوجا، استبدلت الصلوات في دور العبادة، بالصلاة عبر بث مباشر، كما تم توزيع وجبات الطعام على المنازل.

قال الدكتور محمود محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، إن بداية عمل الصندوق تكون من شهر نوفمبر، موضحًا أن هناك جدول أعمال مكثفا. 

وأضاف محمود محيي الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجميع يعلم تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وانخفاض معدلات النمو.

ولفت إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من الركود، ويجب مع تحولها لـ كساد، وأم الصندوق يعمل على منع تحول الديون لـ أزمات.

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