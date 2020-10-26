تعرفت عليه على فيس بوك.. تفاصيل العثور على فتاة بورسعيد الهاربة في حلوان

أكد مصدر أمني العثور على فتاة بورسعيد المختفية عقب خروجها من درس خصوصي، حيث تبين هروب الفتاة من منزلها عقب تعرفها على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لسوء معاملة والدتها لها.





وكشف التحقيقات أن الفتاة اتفقت مع الشاب على مقابلته بميدان رمسيس بالقاهرة، وأقامت طرف والدته بإحدى مناطق حلوان، وتمكن فريق البحث من العثور على الفتاة.





وكان والد الفتاة أبلغ بغيابها عقب خروجها من درس خصوصي.





وجرى استهدافهما وضبطهما، وقررت بترکها مسکن والدها بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها، وأضافت بعدم تعرضها لثمة مكروه.