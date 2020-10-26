انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي منتصف نوفمبر

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم تقام خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا.





وقالت عبد الدايم، إن إطلاق شعلة المهرجان في دورته الجديدة الاستثنائية من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التى ترتكز الى ألوان من الإبداع، مشيرا إلى أن المسرح المصري يشهد حاليا حراكا ثريا وملفتا، مضيفة أن انطلاق مهرجان مسرحي دولي في مدينة سياحية يحمل الكثير من القيم السامية التى تؤكد قيمة ومكانة الوطن فى قلب العالم ويعمل على زيادة الزخم الثقافي والفني على ساحة الإبداع المصري.





ورحب اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإقامة الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2020، مؤكدا استعدادات المدينة وجاهزيتها لاستقبال الضيوف من كل دول العالم طبقا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء بنسبة 50 % اشغالات.





وأشار إلى أن المدينة مازالت تستقبل ضيوفها السياح من كل دول العالم، حيث أن شرم الشيخ تسجل معدلا جيدًا منذ عدة أشهر في التصدي لجائحة كورونا باعتبارها من المدن التي لا تسجل إصابات علي مستوي محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ومحافظة جنوب سيناء، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات والإمكانيات لإقامة هذا الحدث الكبير.





وقال الفنان مازن الغرباوي، إن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50٪ وبنسبة 50٪ أيضا من الميزانية وهذا يعد تحديا كبيرا لإدارة المهرجان، مشيرا أنه يجرى حاليا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتأكيد على الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الدورة الاستثنائية.





وصرح النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بأن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 ، يعد تحديا كبيرا ولكنه يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.





وأكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان، بأن المهرجان ينمو ويتطور دورة بعد اخرى وانطلاق تلك الدورة يؤكد علي تحدي الشباب الذي هو شعار المهرجان، منذ انطلاقه فقد ولد شابا ومستمر في شبابه وانطلاقه حاليا يعبر عن استعداد مصر لاستقبال الضيوف، كما يدعم حركة السياحة التي بدأت تعود بقوة.





والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوفد من إدارة المهرجان يضم الفنان والمخرج مازن الغرباوي - مؤسس و رئيس المهرجان ود.انجي البستاوي مدير عام المهرجان وحضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس المجلس المحلي لمدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.