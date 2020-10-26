تدريب 40 معلما على التربية السليمة للأطفال بمكتب التنمية بأسيوط

عقد مكتب التنمية الإيبارشي بأسيوط، تدريبا لمعلمي ومعلمات الصفوف الكبرى الابتدائية بالمدارس، حول "كيفية دمج التربية الجنسية في العملية التعليمية"، في إطار مشروع "بيئة آمنة" لحماية الأطفال.





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وتحدث الدكتور رشدي فتحي كامل، بكلية التربية جامعة المنيا محاضر التدريب عن التوعية بأهمية قضايا العنف ضد الأطفال، وزيادة معرفة المشاركين بخطر العنف بشكل عام وتأثيره على الطفل، وطرق التصدي لأي شكل من أشكال العنف، أو الممارسات الخاطئة التي من شأنها التأثير على سلوكيات الأطفال، عن طريق شرح نماذج ومواقف بعينها وكيفية التصرف السليم تجاهها.





كما تطرق المحاضر إلى وضع خطط لتفعيل ودمج مبادئ التربية الجنسية في العملية التعليمية داخل المدارس، وأعقب ذلك إدارة جلسة حوارية مع المتدربين البالغ عددهم نحو 40 متدربا من مختلف المدارس، تبادلوا خلالها الأسئلة والأجوبة مع المدرب، لنقلها فيها بعد لمدارسهم وتوعية الأطفال.



