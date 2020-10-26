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توك شو

في شهر التوعية بسرطان الثدي.. إحدى المحاربات تروي رحلتها مع المرض

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:24 م
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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هاجر إبراهيم
قالت دعاء سمير، إحدى محاربات مرض السرطان، إنها اكتشفت مرضها بالصدفة البحتة، حيث أنه أتى لها وهى فى عمر الـ 38 عاما، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بعمل كشف بالصدفة واكتشفته.

وأضافت "دعاء" خلال حوارها ببرنامج "INBOX" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "لما كنت بكشف لقيت حاجة مش طبيعية وطلع عندى سرطان بالثدى"، موضحة أنها اكتشفته فى مرحلة متقدمة.

وتابعت أنها قررت أن تأخذ آراء أطباء كثيرين فى مصر للتعامل مع هذا المرض، لافتة إلى أنهم كانوا على أعلى مستوى من الاحترافية، "سافرت كمان برا مصر وكان نفس الكلام اللى قالوا دكاترة مصر".

وأكدت أنها بدأت العلاج بأخذ الكيماوى كل أسبوع، متابعة أنها تأخذه منذ سنتين حتى الآن، حيث إن من دعمها فى تحدى المرض هو زوجها وأهلها وأهل زوجها وأصدقاؤها.

وسرطان الثدى في المرحلة الرابعة هو  النوع من السرطان  الذي ينتشر خارج الموقع الأصلي الذي أصابه ، وينتشر عادةً إلى واحد أو أكثر مما يلي:

الغدد الليمفاوية البعيدة
الدماغ
الكبد
الرئتين
العظام

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