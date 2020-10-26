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تعليم

زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:25 م
مستشفى جامعة طنطا
مستشفى جامعة طنطا
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احمد علي
وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، برفع كفاءة قسم جراحة التجميل والحروق بالعيادة الشاملة بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي وزيادة طاقته الاستيعابية، والانتهاء من كافة أعمال التطوير وافتتاحها خلال شهر من الآن .

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجراها الدكتور عماد عتمان للعيادة الشاملة بالمستشفى الرئيسي بجامعة طنطا، حيث رافقه خلالها نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة ، وعميد طب طنطا الدكتور أحمد غنيم، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة مدير  المستشفى الرئيسي، والدكتور أحمد شوقى مدير مستشفى الصدر الجديد، والدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية.

وأكد الدكتور عماد عتمان، أن أعمال التطوير الجارية بمستشفيات طنطا الجامعية تأتى فى إطار خطة الجامعة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهو ما يتفق أيضًا مع رؤية مصر 2030 بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المرضى القادرين وغير القادرين.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إن أعمال التطوير تشمل استكمال غرف العمليات بقسم جراحة التجميل والحروق، على أن تضم 3 غرف عمليات كبرى وغرفتين صغرى، و 40 سرير لخدمة المرضى، إلى جانب الوحدات المتخصصة لعلاج الحروق والجراحات الميكروسكوبية للأطراف وجراحات التجميل والجراحات التكميلية.
زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي
زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي
زيادة الطاقة الاستيعابية لجراحة التجميل والحروق بمستشفى جامعة طنطا الرئيسي

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