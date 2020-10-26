المالية: منظومة GFMIS تستهدف تخفيض عجز الموازنة





أضاف في تصريحات له اليوم، أن تلك المنظومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.





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وذكر أن الوزارة حققت نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.







قال إنه في إطار السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الصناديق الخاصة، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء قاعدة بيانات بأرقام حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والمناقلات والمعاملات التي تنفذها هذه الصناديق والحسابات الخاصة.



أوضح أن وزارة المالية أصدرت التحديثات الخاصة بميكنة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية، وميكنة كل المتحصلات الحكومية التي تزيد على ١٠ آلاف جنيه من خلال «مدفوعة المواطن» الإلكترونية في فروع البنوك المشتركة بالمنظومة، ومكاتب البريد، مشيرًا إلى توفير بيانات دقيقة ولحظية عن كل مصادر تمويل الموازنة عبر إجراء «التكويد الكامل» للمنح والقروض الواردة من الجهات المانحة وتعزيز آليات الرقابة على كل مصادر تمويل الخطة الاستثمارية.