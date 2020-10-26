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مرأة

في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتفل المطربة زيزي عادل اليوم بعيد ميلادها الـ 33 ولقد اعتادت زيزي عادل على اختيار الفساتين الأنيقة والإطلالات الجذابة، بالإضافة إلى مشاركتها الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت إطلالات زيزي عادل عن أناقتها ومواكبتها لصيحات الموضة فهي تحرص على التنوع في الإطلالات بين الكاجوال والسهرة والرياضي.

وتعتمد زيزي عادل، على قطع الملابس المميزة والتي تجمع بين البساطة والرقي والتي تكشف رشاقتها، وتنسق معها مجموعات أنيقة من الإكسسوارات بالاضافة إلى اختيارها الميك اب المناسب لبشرتها.

يذكر أن آخر أعمال المطربة زيزى عادل أغنية "عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهى الأغنية التى تأتى بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها في وقت سابق من العام الجارى.

واليكم إطلالات تبرز جمال وأناقة زيزي عادل.. 
في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل
في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل
في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل
في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل
في عيد ميلادها.. إطلالات غير مألوفة لـ زيزي عادل

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