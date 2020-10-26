انتحار طالبتين بتناولهما حبة الغلال السامة بسبب أزمة نفسية بالغربية

شهد مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعتي انتحار طالبتان في العقد الثاني من عمرهما، اليوم الاثنين، على الانتحار اثر تناولهن حبة الغلة السامة، للتخلص من حياتهن عقب مرورهما بأزمة نفسية .









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز بسيون يفيد بورود بلاغ بإقدام طالبة تدعى " ن . ا " 14 سنة مقيمة بمدينة بسيون ، على الانتحار، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنها توفيت فور وصولها للمستشفى، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين صفوف أسر وعائلات قرية قرية كفر جعفر بدائرة بسيون بمحافظة الغربية بسبب قيام طالبة تدعى "ف . ص . ن " 17 سنة بتناول حبة الغلة وإصابتها بحالة تسمم وجرى نقلها للمستشفى ووضعها على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، ويحاول الأطباء إنقاذ الطالبة.





كما تبين أن الطالبتين كانتا تمران بحالة نفسية سيئة أدت إلى تناولهما قرص سام يستخدم في حفظ الغلال .



