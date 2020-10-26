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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي نجع حمادي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:41 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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محمد بدران

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة لخدمة شكاوى القراء التي يقدمها موقع صدى البلد" تحت عنوان : " أهالي نجع حمادي يستغيثون من تفريغ سيارات الكسح مياه الصرف الصحى في الترع .


جاء في رد المركز الإعلامي: "أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أفادت بأن السيارات التي تقوم بتفريغ مياه الصرف الصحي في الترع والمصارف الزراعية هي سيارات خاصة بالاهالى ولا تتبع الشركة".


وأضاف المركز في رده أن الشركة خصصت مطابق خاصة بالشركة لتفريغ السيارات الخاصة بالاهالى كمبادرة من الشركة للحفاظ على البيئة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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