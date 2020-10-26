القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي نجع حمادي

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة لخدمة شكاوى القراء التي يقدمها موقع صدى البلد" تحت عنوان : " أهالي نجع حمادي يستغيثون من تفريغ سيارات الكسح مياه الصرف الصحى في الترع .





جاء في رد المركز الإعلامي: "أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أفادت بأن السيارات التي تقوم بتفريغ مياه الصرف الصحي في الترع والمصارف الزراعية هي سيارات خاصة بالاهالى ولا تتبع الشركة".





وأضاف المركز في رده أن الشركة خصصت مطابق خاصة بالشركة لتفريغ السيارات الخاصة بالاهالى كمبادرة من الشركة للحفاظ على البيئة.





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