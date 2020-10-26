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رياضة

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:34 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:


مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مباراة الإياب التي ستجمع بين الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

عبر السنغالي أليو بادجي عن سعادته البالغة بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تفاصيل الاتفاق والتجديد لحازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة وذلك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تتويج عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ، بجائزة أفضل لاعب في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

أكد الإعلامى أحمد شوبير على رحيل حسام غالى من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.

 أصبح مصير الكرواتى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز فى مهب الريح بعد خسارة فريقه فى المباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدف دون رد.

قرر مسئولو نادى إنبي بشكل نهائى تفعيل بند بقاء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من قبل النجوم ليستمر مع الفريق البترولى خلال الموسم الكروى المقبل .


هاجم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق ، بعد تصريحات الأخير عن النادي الأهلي بعد إعلان توقيعه للإتحاد السكندري.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن آليو بادجي مهاجم الأهلي بدأ التحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن مصر خلال الفترة المقبلة.

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