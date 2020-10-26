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رياضة

ضياع 15 مليون جنيه .. لاعبو بيراميدز ضحية نهضة بركان بالكونفدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:20 م
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
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مجدي سلامة
تسبب فريق نهضة بركان المغربي في ضياع 15 مليون جنيه من لاعبي بيراميدز، بعدما استطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وهزم فريق نهضة بركان نظيره بيراميدز بهدف للا شيء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ليتوج بالبطولة القارية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة النهار: "إدارة بيراميدز وعدت كل لاعب بالحصول علي 500 ألف جنيه حال تتويجهم ببطولة الكونفدرالية".

وتابع: "كل لاعب في نادي بيراميدز حصل على 600 ألف جنيه حتى الوصول إلى لقاء النهائي، قبل موقعة نهضة بركان".

وبذلك فقد أضاع نادي نهضة بركان المغربي على لاعبي بيراميدز مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية والتي يصل إجمالها نحو 15 مليون جنيه ل 30 لاعبا في قائمة الفريق.

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