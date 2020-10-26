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احتراق خيام المعتصمين في ساحة التحرير بوسط بغداد .. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:18 م
احتراق خيم المعتصمين
احتراق خيم المعتصمين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها  احتراق مجموعة من الخيام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد  دون معرفة أسباب احتراقها.


ووقعت صدامات بين مجموعة أشخاص لا يعرف من هم مع مجموعة أخرى من المعتصمين وبعد دقائق احترقت الخيام.


وشهدت العاصمة العراقية، توافد آلاف المتظاهرين على ساحة التحرير في العاصمة بغداد؛ للمطالبة بالقضاء على الفساد ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر إن "أعداد المتظاهرين في بغداد تبلغ 900 في ساحة التحرير، و500  في العلاوي"، منوها بأنه "تحرك بالوقت الحاضر من نقابة المهندسين الى ساحة الفارس أعداد تصل إلى 300 شخص تقريبا".


وأفادت وسائل الإعلام العراقية بانسحاب المتظاهرين، من منطقة العلاوي المقابلة لمكتب رئيس الوزراء للانضمام إلى رفاقهم في تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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