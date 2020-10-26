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مرأة

بنطلون مقطع.. مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال ساحرة. 

وظهرت مايان السيد، بتيشرت رمادي أنيق ونسقت معه بنطال جينز مقطع وانتعلت حذاء باللون الأسود. 

ومن الناحية الجمالية وضعت مايان السيد ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها. 

ولم تتكلف مايان في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط عصري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة وتركت شعرها الكيرلي منسظلا بطريقة جذابة.

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم "بنات ثانوي" ويشارك فى البطولة، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، وهنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
بنطلون مقطع.. مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال ساحرة.. شاهد

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