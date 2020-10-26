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تعليم

وكيل تعليم سيناء ينفي إغلاق مدرسة بسبب كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:40 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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احمد صالح
أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من نشطاء بشأن إغلاق مدرسة التجارة الثانوية بالعريش لوجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رضوان، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة والمدرسة تعمل بشكل طبيعى، وأنه لم يثبت أى حالات كورونا نهائيا بمختلف مدارس المحافظة.

مشيرا إلى أن إحدى المدرسات فى المدرسة منذ عدة أيام شعرت بأعياء وقامت بإبلاغ مرضى بحسب تعليمات الوزارة، وهى مدرسة مواد قانونية بمدرسة الثانوية التجارية بنات، ومعلمة أخرى غابت قصريا عن المدرسة لأنها خالطت حالة مشتبهة خارج المدرسة، وهى مدرسة بمدرسة محمد سمير شراب الثانوية الصناعية، فتم السماح لها بالغياب لمدة أسبوع.

وأوضح رضوان أن هذه الإجراءات التى يعمل بها هى إجراءات احترازية من أجل الوقاية والحفاظ على الصحة العامة، والتى تنص أنه لا يسمح بدخول طالب أو طالبة أو أى من فريق التدريس في المدارس حال شعوره بأى أعياء مهما كان نوعه، وأن هذه التعليمات يتم تطبيقها منذ بداية اليوم الأول للدراسة.

وطالب حمزة رضوان، بزيادة الوعي الصحي للطلاب وهيئة التدريس، مع ضرورة الاهتمام بتغذية الطلاب وخاصة الطلاب الصغار من رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية. والتغذية السليمة مع تناول الطعام الذي يقوى الجهاز المناعة.

كما تم التأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات سواء من الطلاب أو هيئة التدريس، والتنبية على الطلاب غسل اليد بالماء والصابون دوما، وكذلك التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتعويدهم على عدم استخدام أدوات الغير من المستلزمات الدراسية مثل القلم والكراسة ..ألخ.

وقال، على إدارات المدرسة توفير المياه بصفة مستمرة مع الالتزام بتوفير حجرة عزل يتم فيها عزل الطالب المصاب لحين التعامل معه من قبل الكشف الطبى وعمل الإجراءات اللازمة.

مع إعداد تقرير شامل للطالب فى حالة ارتفاع درجة الحرارة للطالب أو مرض الطالب بأى مرض مع الراحة التامة له فى المنزل وسوف تقوم مديرية الصحة بتوفير المختص للعمل فى المدارس، نظرأ لقلة عدد الزائرات الصحيات بالمدارس مع التصرف بهدوء فى حالة وجود حالة مصابة.

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