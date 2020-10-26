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أخبار البلد

مؤشرات أولية.. فوز عاشور والبرتقالي على مقاعد دائرتي أبو النمرس والحوامدية.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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صدى البلد
كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرتي أبو النمرس والحوامدية، عن اكتساح النائب حسام عاشور أيوب والنائب محمد رشاد البرتقالي، مرشحي حزب مستقبل وطن.


وجاءت نتيجة الانتخابات بالترتيب التصويتي كالتالي:

١. حسام عاشور أيوب (١٤٦٩٥٨) 
٢. محمد رشاد (١٣٤٠٢٦)
٣. إبراهيم حموده (٢٠٩٦٩)
٤. ماجد جمعه هلال (١٧٥٥٩)
٥. أحمد بعيله (١١٦٠٤)
٦. عبدالناصر الخولي (٩٢٥٩)
٧. أحمد رمزي يمامه (٨٤٢١)
٨. أحمد عيسى الجمل (٥٥٢١)
٩. أحمد الفخراني (٣١٣٦)
١٠. فارس أبوالدهب (٢٩٠١)
١١. حماده الديب (٢٤٨٩)
١٢. علاء عقبي (٢٤٦٨)
١٣. عبدالرحمن أبوطالب (١٤٠١)
١٤. إبراهيم أبوالدهب (١٢٢٩)
١٥. محمد فتحي زويل (١١٨٠)
١٦. أحمد جمعه جزر (١١٣٠)
١٧. عصام الخولي (١٠٣٤)
١٨. عتريس أبو عامر (٨٩٩)
١٩. هشام البربري (٨٧٥)
٢٠. محمد مصطفى هيبه (٨٥١)
٢١. هيثم جمال (٨١٥)
٢٢. عمر محمد شعيب (٣٩٧)


وانتهت، أمس الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأ أول أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
مؤشرات أولية.. فوز عاشور والبرتقالي على مقاعد دائرتي أبو النمرس والحوامدية.. صور
مؤشرات أولية.. فوز عاشور والبرتقالي على مقاعد دائرتي أبو النمرس والحوامدية.. صور

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