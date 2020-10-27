فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

أظهرت شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية الامريكية مؤخرا سيطرة كبيرة على صناعة السيارات الكهربائية علي مستوي العالم بينما تقوم باقي الشركات الاخري بمحاولات فقط لأستعادة بعض من حصتها في سوق السيارات الكهربائية العالمي.









وتعاني تسلا في هذه الفترة من حالة صدمة كبيرة فلم تصبح السيارات الكهربائية الجديدة مثل فورد موستانج Mach-E أسهل في الشراء فحسب ، بل أصبحت رخيصة بشكل مدهش أيضًا.



كما حقق الوافدون الجدد مثل فولكس فاجن ID.4 نجاحًا كبيرًا في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا وهو امر طبيعي لأن العلامات العملاقة مثل فولكس صنعت سوق قوي وصلب للبيع للعملاء علي مدار سنوات طويلة ولهم تاريخ وباع طويل لدي العميل.

في هذا السياق نشر منتدى نادي Mach-E مؤخرًا استطلاعًا يسأل مالكي Mach-E المستقبليين عما إذا كانوا سيتخلون عن سيارات تسلا الكهربائية الخاصة بهم من أجل الحصول على سيارات فورد كهربائية في المستقبل، وتم إجراء الاستطلاع لمدة يومين ، واستجاب حتى الآن 100 شخص.





وأظهرت تتائج الاستطلاع أن 32٪ من المستطلعين سوف يستبدلون سيارات تسلا الخاصة بهم بسيارة فورد Mach-E الجديدة ، بينما لن يقوم 68٪ بتغيير سياراتهم.





وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا على استمرار المبيعات لتسلا ، ولكن من الواضح أن Mach-E ستحدث تأثيرًا ملحوظًا في مبيعات تسلا، ولكن ماذا عن فولكس فاجن ID.4 .



