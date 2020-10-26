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تعليم

إعادة فتح باب التقديمات لجامعة بدر بالقاهرة.. عبر هذا الرابط

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:53 م
جامعة بدر - صورة
جامعة بدر - صورة أرشيفية
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قسم التعليم
أعلنت جامعة بدر بالقاهرة عن إعادة فتح باب التقديمات للطلاب الراغبين في الالتحاق بها من اليوم وحتى غدا الثلاثاء الموافق 27 /10/2020، حيث تم فتح باب التقديم للكليات الآتية:

كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية:
- كلية اللغات والترجمة 
- كلية الهندسة والتكنولوجيا 
- كلية الفنون التطبيقية 
- كلية العلوم السينمائية والمسرحية
- كلية الحقوق
- كلية التكنولوجية الحيوية

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:

كانت جامعة بدر بالقاهرة قد أصدرت بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه مراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي نفس الوقت مراعاة للحرص على استمرار العملية التدريبية حفاظا على مصلحة الطلاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والخطط البديلة لتحقيق ذلك، فقد تقرر بدء تطبيق آليات ووسائل التدريس والتعلم والتقييم التتابعي من خلال التعلم الإلكتروني والتواصل عن بعد. 

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وأوضحت الجامعة أن ذلك يشمل جميع المحاضرات والمواد التعليمية على موقع الجامعة للتعليم الإلكتروني، كما تقرر استكمال ما يلزم من تدريس وتعلم وامتحانات من خلال مجموعات دراسية صغيرة مع مراعاة تطبيق القواعد والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة.

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