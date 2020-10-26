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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد الصالة الرياضية وأعمال تطوير الحرم الجامعي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:57 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الأعمال الإنشائية لصالة الألعاب الرياضية بالإضافة إلى أعمال تطوير الحرم الجامعي اليوم.

حضر الجولة الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة. 


أوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن تفقد صالة الألعاب الرياضية المزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة يأتي بهدف الاطمئنان على سير الأعمال الإنشائية بها للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن والتي تخدم أبناء جامعة الفيوم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب. 

وأشار أيمن حلبة أن الصالة الرياضية تشمل أحواض العلاج المائي وأقسام للعلاج الطبيعي وصالة ايروبكس وتضم معدات وتجهيزات رياضية على أعلى مستوى من الكفاءة وستعمل الصالة على مدار العام. 

كما تفقد الدكتور أحمد جابر شديد أعمال تطوير الحرم الجامعي التي تتم أمام كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات والتي تشمل أعمال التجميل والإنارة والتشجير.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الصالة الرياضية وأعمال تطوير الحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الصالة الرياضية وأعمال تطوير الحرم الجامعي

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