الله أكبر .. دينا رامز تهنئ محمد أبو العينين بعد اكتساحه انتخابات الجيزة

هنأت الاعلامية دينا رامز، أهالي دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، على اختيارهم الموفق للنائب محمد أبو العينين، وهنأت النائب محمد أبو العينين على هذا النجاح، معقبة: "تهنئة من القلب"، وأن الكل كان يراهن على وعي النائب المصري.





وتابعت الإعلامية دينا رامز، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020 انتهت بنجاح كبير، والمرحلة الثانية ستحقق نجاحا أكيدا، لافتة إلى أن المؤشرات المبدئية، تؤكد اكتساح النائب محمد أبو العينين، مضيفة:"الله أكبر".





وأشارت إلى أن هذه النتيجة متوقعة من البداية لكل من لديهم القدرة على قراءة المشهد الانتخابي، خاصة أن النائب محمد أبو العينين يقدم كثير من الخدمات، وليس فقط لأهالي دائرته وإنما لكل المصريين، إلى جانب أنه كان له دور في تصحيح صورة مصر أمام العالم الخارجي بعد ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال عدة مؤتمرات أوروبية واقتصادية.





وأوضحت أن الجميع منتظر إعلان النتيجة بشكل نهائي في 1 نوفمبر، وسيكون هو الإعلان الرسمي، وشكرت كل داعمي النائب محمد أبو العينين، وكل الناخبين على مشاركتهم الفعالة في الانتخابات، وحرصهم على الإدلاء بصوتهم في ذلك العرس الانتخابي.



