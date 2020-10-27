المجلس التصديري للغذائية يناقش تسويق التمور دوليا.. اليوم

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية اليوم الثلاثاء للتعريف بقطاع التمور المصرية، وأهم الأصناف التي عليها طلب عالمي، والدول المستوردة حول العالم.





وأعلن المجلس أنه يستهدف وصول قيمة الصادرات المصرية من التمور لنحو 176 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.









وذكر المجلس أن الندوة تستهدف أيضا التعريف بمصنعات التمور التي لديها قيمة مضافة كبيرة ومطلوبة في السوق العالمي، وكيفية التوسع في تصدير التمور وآليات دخول الأسواق الجديدة، وأهم أدوات تسويق التمور دوليًا وكيفية المشاركة في الأنشطة التسويقية المختلفة.





وبلغت صادرات مصر من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 26 مليون دولار، واحتلت المركز الثاني عشر في تصدير التمور خلال عام 2019 وفقًا لبيانات الأمم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية.. في حين بلغت قيمة تجارة التمور العام الماضي حوالى 1.6 مليار دولار.





وتعد أهم الأصناف التصديرية للتمور المصرية (السيوى أو الصعيدي) الذي يشكل النسبة الأكبر في الصادرات، بالإضافة إلى تنامي صادرات تمور المجدول المصري.