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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:05 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين   اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر من المحافظة للشركة القابضة للصرف الصحى وكذلك خطوات تطبيق بروتوكول نقل خط مياه المجزر وأبو خليفة من المحافظة الى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

جاء ذلك في حضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ،و اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، ومسؤولى هيئة قناة السويس وشركة دمياط لمياه الشرب ، وذلك بمحطة تسمين الماشية بالجنوب .

واستعرض محافظ بورسعيد  كافة الإجراءات المتعلقة ببدء نقل خط المياه المجزر وأبو خليفة من المحافظة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .
 

واكد المحافظ ان  نقل الخط يضمن استدامة واستمرارية الخدمة واداء افضل مشددا اعلي الشركة باستدامة الخدمة والصيانة والتعامل مع الاعمال الطارئة  والقدرة علي السيطرة والمتابعة اليومية والاشراف.



يأتى ذلك فى إطار عدد من مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم فى وتقديم خدمات على درجة كبيرة من الكفاءة وتذليل أى عقبات قائمة، وفى إطار الطفرة التنموية التى يشهدها القابوطى الجديد فى عدد من المجالات أهمها تنمية الثروة الحيوانية، وأصبح يضم مجتمع عمرانى إضافة إلى موقعه المتميز بالقرب مز المنطقة الصناعية ، وتماشيا مع انجاهات المحافظة لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد.
محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى
محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى
محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى
محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى
محافظ بورسعيد يتابع الخطوات التنفيذية لنقل خط مياه المجزر للشركة القابضة للصرف الصحى

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