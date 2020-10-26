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رياضة

40 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام علي قطاع الكرة بتفويض من مجلس الإدارة صرف مكافأة 40 ألفا لكل لاعب بفريق الكرة بخلاف 400 دولار مكافأة إجادة عن مواجهة الذهاب أمام الوداد البيضاوي، وتأهل الفريق الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي بطل المغرب ذهاب بهدفي محمد مجدي أفشه وعلي معلول وإياب 3-1 بأهداف مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

وضرب المارد الأحمر أكثر من هدف بالفوز علي الوداد والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا تصدير القلق والتوتر للمنافس التقليدي الزمالك في ظل التفوق الكبير تاريخيًا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بجانب استعادة الثقة لمروان محسن ومجدي أفشه ومنح فرصة المشاركة لمحمود كهربا وعلي لطفي بجانب إراحة التونسي علي معلول لشعوره بالإجهاد وكذلك النهاية القارية الأفضل لأحمد فتحي الذي سينتقل إلي بيراميدز بعد أيام قليلة.

كما أكدت المباراة انصهار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع لاعبيه والجهاز الفني وبات هو المسيطر والمهيمن علي كل شيء وحاز علي قناعة الجماهير الحمراء، كما أن المدرب استحوذ علي ثقة إدارة النادي وبعض المتخوفين من فكرة التعاقد معه في ظل قدرته علي لم شمل الفريق بعد حالة التفكك التي ضربت الصفوف إبان الفترة الأخيرة التي مزقها السويسري رينيه فايلر.

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