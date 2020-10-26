جهاز يدوي للتطهير من كورونا.. احذر المنتجات الوهمية على الإنترنت

استغل الباعة عبر مواقع الإنترنت المخاوف المتعلقة بعدوى فيروس كورونا لبيع منتجات وهمية تقي من الإصابة بالعدوى، ومنها أقنعة للوجه يقال عنها أنها تقتل العدوى بالفيروس بواسطة الأأشعة فوق البنفسجية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم القبض على المحتالين الذين قاموا ببيعها عبر الإنترنت، نظرا لأن هذه الأقنعة لا توفر أي حماية من الفيروس أو تعقم الهواء كالشائع عنها.





وأصدرت وزارة الصحة البريطانية تحذيرا عاجل ضد المسوقين المضللين، ولتجنب المتسوقين من شراء أي من المنتجات التي تم العثور عليها للبيع عن طريق مراقبي المعايير التجارية في غرب ساسكس.





تم شراء أغطية الوجه الأساسية التي ادعي المروجين لها أنها مصنوعة وفقًا لمعيار 'KN95' من قبل الضباط في 23 متجرًا في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المقاطعة بما في ذلك هورشام، بورجي هيل، تشيشيستر، ويقول التقرير أن "KN95" هو معيار مستخدم في الصين ولم يتم التعرف عليه في المملكة المتحدة على أنه يوفر أي شكل من أشكال الحماية من الفيروسات.





وفي تحذير للسلامة، يحذر مدير الصحة والسلامة (HSE)، وهي وكالة حكومية بريطانية، من أنه لا يمكن بيع الأقنعة أو توفيرها إلا كمعدات حماية شخصية إذا كانت تحمل علامة CE، مضيفة أن KN95 "يجب ألا تستخدم كمعدات حماية شخصية في العمل، ما لم يتم الاتفاق على توريدها بالأسواق من قبل HSE باعتبارها هيئة مراقبة السوق.





ونصح المسؤولون البائعين بعدم تخزين المنتجات خاصة الوهمية منها، ومنها المنتجات التي ادعى المسوقين بأنها تقتل 99 % من الفيروسات باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية على الإنترنت، وتأتي في شكل عصي تتحرك فوق الأسطح وصندوق يدعي أنه يطهر عناصر مثل الهواتف المحمولة.