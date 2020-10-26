AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جهاز يدوي للتطهير من كورونا.. احذر المنتجات الوهمية على الإنترنت

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:00 م
جهاز وهمي للوقاية
جهاز وهمي للوقاية من كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
استغل الباعة عبر مواقع الإنترنت المخاوف المتعلقة بعدوى فيروس كورونا لبيع منتجات وهمية تقي من الإصابة بالعدوى، ومنها أقنعة للوجه يقال عنها أنها تقتل العدوى بالفيروس بواسطة الأأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل  البريطانية، تم القبض على المحتالين الذين قاموا ببيعها عبر الإنترنت، نظرا لأن هذه الأقنعة لا توفر أي حماية من الفيروس أو تعقم الهواء كالشائع عنها.

وأصدرت وزارة الصحة البريطانية تحذيرا عاجل ضد المسوقين المضللين، ولتجنب المتسوقين من شراء أي من المنتجات التي تم العثور عليها للبيع عن طريق مراقبي المعايير التجارية في غرب ساسكس. 

تم شراء أغطية الوجه الأساسية التي ادعي المروجين لها أنها مصنوعة وفقًا لمعيار 'KN95' من قبل الضباط في 23 متجرًا في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المقاطعة بما في ذلك هورشام، بورجي هيل، تشيشيستر، ويقول التقرير أن "KN95" هو معيار مستخدم في الصين ولم يتم التعرف عليه في المملكة المتحدة على أنه يوفر أي شكل من أشكال الحماية من الفيروسات.

وفي تحذير للسلامة، يحذر مدير الصحة والسلامة (HSE)، وهي وكالة حكومية بريطانية، من أنه لا يمكن بيع الأقنعة أو توفيرها إلا كمعدات حماية شخصية إذا كانت تحمل علامة CE، مضيفة أن KN95 "يجب ألا تستخدم كمعدات حماية شخصية في العمل، ما لم يتم الاتفاق على توريدها بالأسواق من قبل HSE باعتبارها هيئة مراقبة السوق. 

ونصح المسؤولون البائعين بعدم تخزين المنتجات خاصة الوهمية منها، ومنها المنتجات التي ادعى المسوقين بأنها تقتل 99 % من الفيروسات باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية على الإنترنت، وتأتي في شكل عصي تتحرك فوق الأسطح وصندوق يدعي أنه يطهر عناصر مثل الهواتف المحمولة.
جهاز يدوي للتطهير من كورونا.. احذر المنتجات الوهمية على الإنترنت
جهاز يدوي للتطهير من كورونا.. احذر المنتجات الوهمية على الإنترنت
جهاز يدوي للتطهير من كورونا.. احذر المنتجات الوهمية على الإنترنت

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس له مثيل.. ما يقتل الفيروسات الأخرى لايؤثر فيه

عالم مصري في أمريكا يخترع شريحة موبايل لتعقيم الأسطح بدون مواد تطهير.. فيديو

جهاز حماية المستهلك يحذر من التجاوب مع هذه الإعلانات

دراسة: فيروس كورونا يعيش على الأسطح الصلبة وشاشات الهواتف لمدة ٢٨ يوما

أقنعة KN95 ليست فعالة مثل أقنعة N95 لهذا السبب

أقنعة KN95 ليست فعالة مثل أقنعة N95 لهذا السبب.. الكمامة ضرورية لتخطي الموجة الثانية لكورونا.. ومضاعفات خطيرة تصيب المتعافين

ترشيحاتنا

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

خاص| وكيل البلايلي يصدم الأهلي.. وينتقل لناد عربي خلال ساعات

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

بادجى يخطط للرحيل عن الأهلى

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

السيسي يوجه بتطوير وتحديث إلكتروني شامل لهيئة التأمين الاجتماعي

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات