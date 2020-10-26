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رياضة

سموحة يعلن موقفه من ناصر ماهر ويكشف عن رأي موسيماني والأهلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:02 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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عمرو ابوبكر
أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن خطة الفريق السكندرى فى الميركاتو الجاري، بعد ضم كل من أطهر الطاهر ومحمود البدري، التعاقد مع أسماء جديدة لدعم صفوف الفريق.

وقال عامر فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" الذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، أحمد سامى تفاهم بشكل جيد مع اللاعبين، وتطلعنا لدخول المربع الذهبي ولكن الإسماعيلى تعادل معنا فى الدقيقة الأخيرة، ومباراة المقاصة غاب حسام حسن وتعادلنا أيضًا.

وصرح رئيس سموحة: استطاعنا ضم محمود البدرى وأطهر الطاهر، ونسعى لضم 3 أو 4 لاعبين، وحتى الآن لا نعلم موقف أحمد ياسر ريان، ننتظر رأى الأهلى، ولكن إذا وافق الأهلي نتمنى ضمه، وكذلك ناصر ماهر ولكن ما أعلمه أن موسيمانى يريد استعادة ناصر، ولكن لو النادى قرر أن يخرج اللاعب للإعارة أتمنى أن يكمل معنا.

وتابع عامر، "مش كل شوية هنلاقى ناصر ماهر وعينى عليه من زمان هو لاعب موهوب جدًا وتألق بشكل كبير مع سموحة، ولو لعب فى الأهلى على طول سيحترف سريعًا، وهو مرتاح فى النادى لأنى أتعامل مع اللاعبين مثل أولادي، وليس عليهم ضغوط مثل الأهلى والزمالك".

وأنهى عامر قائلا، "قلت للزمالك عند التفاوض مع أبو جبل إنه سيكون الحارس الأساسى للفريق وهو أفضل حارس مرمى فى مصر.

ويحاول أحمد سامى التعاقد مع مهاجم صغير السن لتدعيم هجوم الفريق يكون بجانب حسام حسن وأحمد حسن مكى، فى ظل ضغط المباريات وتلاحم الموسم المقبل، لاسيما أن المدير الفنى يرغب فى المنافسة على المربع الذهبى للعودة للمشاركة فى البطولات القارية من جديد.

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