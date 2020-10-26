لم تكن محسومة.. منافسة شرسة بين قائمتي من أجل مصر ونداء مصر

انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم للمصريين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين للتصويت في الداخل 24 و25 أكتوبر، وأصبح الجميع في انتظار انتهاء أعمال فرز الأصوات والإعلان الرسمي عن نتائج التصويت.

وفى نظام القائمة جرت الانتخابات في هذه المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وشهدت العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى منافسة شرسة على مقاعد القائمة في عدد من المحافظات، حيث أشعلت قائمتا "نداء مصر" و"القائمة الوطنية من أجل مصر"، المنافسة على مقاعد القوائم في انتخابات البرلمان.





واحتدمت هذه المنافسة في الصعيد وشرق وغرب الدلتا، والتي ترشحت فيها القائمة الوطنية من أجل مصر في شمال ووسط وجنوب الصعيد، وضمت 100 مرشح على مقاعد القائمة ومثلهم احتياطيا وكذلك قائمة نداء مصر بغرب الدلتا وقائمة أبناء مصر بشرق الدلتا.





وشهدت العملية الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية منافسة انتخابية كبيرة على عكس ما تم إشاعته بأن مقاعد القائمة محسومة وهو ما يجعلها بداية لإثراء الانتخابات وخلق مجال كبير في المنافسة الشريفة التي زادت حدتها بدفع كل قائمة بأسماء سياسية قوية.





وأوضحت الأرقام والمشاهد الأولى لعمليات الفرز، تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظيرتها نداء مصر في عدد من المحافظات، حيث أعلنت اللجان العامة بعدد من المحافظات النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء عمليتي التصويت والفرز، ومن المنتظر إعلان النتيجة رسميا 1 نوفمبر المقبل.





وتوضح الصورة التالية تقدم قائمة "من أجل مصر" على "نداء مصر" في عدد من اللجان الانتخابية: