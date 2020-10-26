AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لم تكن محسومة.. منافسة شرسة بين قائمتي من أجل مصر ونداء مصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:07 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم للمصريين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين للتصويت في الداخل 24 و25 أكتوبر، وأصبح الجميع في انتظار انتهاء أعمال فرز الأصوات والإعلان الرسمي عن نتائج التصويت.

وفى نظام القائمة جرت الانتخابات في هذه المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وشهدت العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى منافسة شرسة على مقاعد القائمة في عدد من المحافظات، حيث أشعلت قائمتا "نداء مصر" و"القائمة الوطنية من أجل مصر"، المنافسة على مقاعد القوائم في انتخابات البرلمان.

واحتدمت هذه المنافسة في الصعيد وشرق وغرب الدلتا، والتي ترشحت فيها القائمة الوطنية من أجل مصر في شمال ووسط وجنوب الصعيد، وضمت 100 مرشح على مقاعد القائمة ومثلهم احتياطيا وكذلك قائمة نداء مصر بغرب الدلتا وقائمة أبناء مصر بشرق الدلتا.

وشهدت العملية الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية منافسة انتخابية كبيرة على عكس ما تم إشاعته بأن مقاعد القائمة محسومة وهو ما يجعلها بداية لإثراء الانتخابات وخلق مجال كبير في المنافسة الشريفة التي زادت حدتها بدفع كل قائمة بأسماء سياسية قوية.

وأوضحت الأرقام والمشاهد الأولى لعمليات الفرز، تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظيرتها نداء مصر في عدد من المحافظات، حيث أعلنت اللجان العامة بعدد من المحافظات النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء عمليتي التصويت والفرز، ومن المنتظر إعلان النتيجة رسميا 1 نوفمبر المقبل.

وتوضح الصورة التالية تقدم قائمة "من أجل مصر" على "نداء مصر" في عدد من اللجان الانتخابية:
لم تكن محسومة.. منافسة شرسة بين قائمتي من أجل مصر ونداء مصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف على محافظات المرحلة الأولى وعدد القوائم

الاسم والرمز والسيرة الذاتية.. اعرف مرشحك في البرلمان قبل التصويت

أحمد موسى عن التصويت في انتخابات النواب: محدش بيوجه حد.. فيديو

رشا مجدي: تزويد اللجان بالكحول لتعقيم القلم قبل التصويت ..فيديو

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد في ثاني أيام انتخابات النواب بالعجوزة

انتخابات النواب 2020.. كبار السن والسيدات يتوافدون إلى لجنة نادي البنك الأهلي

ترشيحاتنا

صدمة حمراء .. إنبي يحبط مخطط الأهلي لضم خليفة أحمد فتحي

تريند الفن | عقد قران درة ورجل الأعمال هانى سعد اليوم.. وسر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة

رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

سموحة يعلن موقفه من ناصر ماهر ويكشف عن رأي موسيماني والأهلي

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

السيسي يوجه بتطوير وتحديث إلكتروني شامل لهيئة التأمين الاجتماعي

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات