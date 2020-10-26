كيفية منع حدوث موجة ثانية لـ كورونا؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن التطعيمات واللقاحات تستخدم للحد من انتشار المرض، وتقلل من حدة المرض، وتقلل من مضاعفات الإصابة بهذا المرض.





لابد من وجود حذر وترقب لأي موجة ثانية من فيروس كورونا وعلينا اتباع كل الاحترازية واستخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع حدوث موجة ثانية". وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في قناة " الحدث اليوم"، :"ثانيةالإجراءاتالاحترازيةالاجتماعي





وتابع محمد عوض تاج الدين:" الكثير من أعراض تشبه أعراض الانفلونزا الموسمية، وعندما يصاب أي إنسان بأي أعراض عليه أن يسأل الطبيب ويشرح له طبيعة الأعراض التي يشكو منها كي يعطيه العلاج المناسب لذلك ". كورونا تشبهأعراضالانفلونزاالموسمية،وعندمايصابإنسانأعراض عليه أنالأعراض





أكمل محمد عوض تاج الدين:" المواطن المصري واعي و الدولة وأجهزة الإعلام تساهم في نشر الأفكار الخاصة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا".





ولفت محمد عوض تاج الدين:" على المواطن التجاوب مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض معدي ينتقل بين البشر وعلينا ان نساهم جميعا لحماية أنفسنا من فيروس كورونا"، مضيفا:" يجب ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي".





وتابع تاج الدين:" مصر على متابعة دقيقة علمية مع مختلف دول العالم التي تجحري تجارب إكلينيكية على لقاحات لـ فيروس كورونا"، ومصر تشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني وسوف تساهم في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي لمعرفة تأثيره الإيجابي وفاعليته ".