ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالغربية

، اليوم الإثنين، من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مغشوشة، داخل مصنع غير مرخص بمركز السنطة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية من ضبط مصنع خلط وتعبئه أعلاف حيوانيه بدون ترخيص، بمركز السنطة، وبداخله طن ونصف أعلاف مغشوشة، و بدون بيانات وبد ون استخراج من وزاره الزراعة لتعبئة هذه النوعية.

كما ضبط 70 طن مخللات فاسدة داخل مصنع، و2500 كمامة مجهولة المصدر بمحل مستحضرات تجميل بمركز السنطة.





كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية، من ضبط عدد ٧٠٠ برميل وزن البرميل ١٠٠ كيلو جرام من الزيتون المخلل بإجمالي وزن ٧٠ طن، موضوعين داخل مخزن داخل مصنع بناحية ميت غزال مركز السنطة، وغير مدرج عليهم اي بيانات تفيد الصلاحية او تاريخ الإنتاج او الانتهاء ومشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وضبط والتحفظ على المدير المسئول عن المصنع لمخالفته القانون ٩٥ لسنة ٤٥ والقانون ١٠٧ لسنة ١٩٩٤ م لعدم تدوين بيانات تفيد الصلاحية وبيانات المواد الغذائية الموجودة على البرميل، وتحرر محضر رقم١٩٧٥٧ جنح مركز السنطة بالواقعة.



