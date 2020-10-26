الهيئات الإعلامية تضع مقترحات وتوصيات لمواجهة الاعلام المضاد للدولة المصرية

كرم جبر يشدد على دور الإعلام المهم فى التوعية

كرم جبر: قطر تضخ مليارات الدولارات لتمويل إعلام الإخوان

مصطفى بكري: يجب أن تدعم الدولة إعلامها الوطني لمواجهة المؤامرة ضد مصر

محمود مسلم : الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في مواجهة القوى المعادية لمصر









عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ندوة اليوم، بمشاركة الهيئتان الوطنية للإعلام والصحافة بعنوان دور الإعلام المصري فى مواجهة الإعلام المضاد وخرجت بعدة توصيات ومقترحات لمواجهة الإعلام المضاد.





عقدت الندوة بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقيادات الهيئة وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقيادات المجلس وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقيادات المؤسسات الصحفية ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والكتاب من الإعلام المصري بجناحيه العام والخاص .





وفى بداية الندوة استعرض كرم جبر تقرير عن وسائل الإعلام المعادية ومصادر تمويلها الذي يبلغ المليارات وأهداف تلك الوسائل الخبيثة التى تطلق الشائعات والأكاذيب بهدف ضرب الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار ، وتناول التقرير الصادر عن شركات دولية معتمدة دور الإعلام المصري فى مواجهة تلك الوسائل المعادية وأن التليفزيون المصري يحتل مكان متقدم فى الرد ودحض تلك الشائعات والأكاذيب .





وأكد الحضور من وسائل الإعلام المصرية بمختلف تنوعاتها بأننا نواجه حربًا إعلامية شرسة تستهدف هدم الدولة المصرية وقد وُاجهت أيضا من الإعلام المصري بكل قوة.





ودارت مناقشات خلال الندوة تحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين، تبلورت في عده نقاط لتفعيل دور الإعلام المصري بمختلف مكوناته في مواجهة الإعلام الـُمعادي حيث أكدوا على ضرورة وحدة الصف فى الإعلام المصري بمختلف مكوناته في مواجهة الإعلام المُـعادي والعمل علي تفعيل التنسيق والتواصل بقوة أكثر لتحقيق التأثير المطلوب ، وأن الإعلام المصري يمثل القوة الناعمة للدوله المصرية و هو من قاد حركة التنوير لسنوات طويلة فى المنطقة العربية ولايزال له دوره المؤثر والذى يتطلب منا جميعا المزيد من العمل لتفعيل أدواتنا وتطوير الفكر والمحتوى بما يحقق التأثير المطلوب في مواجهة الإعلام الـُمعادي الذي يمتلك منصات إعلامية مأجورة تطلق الشائعات والأكاذيب التى تشكك في كل شيء وتستهدف الفرقة والنيل من استقرار الوطن.





وأكد المشاركون من الإعلاميين والصحفيين على مساندة الدولة المصرية فى جهودها بمعركتى البناء والتنمية ومحاربه الإرهاب مطالبين بدعم الدولة أيضا للإعلام حتى يتمكن من مواصلة دوره بقوة وتوصيل رسالته التنويرية والعمل على تحقيق السبق في توصيل المعلومة الصحيحة مع الحرص على المهنية والمصداقية وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق الدائم مع كافة مؤسسات الدولة للحصول علي المعلومات وزيادة هامش الحرية المسؤولة .





وأوضح المشاركون أن الإعلام الوطني يعتبر المرجعية الإخبارية الدقيقة وتحظي بثقة المشاهدين لمصداقيتها ومهنيتها والتزامها بالأكواد المهنية وضوابط ومحدادات مهنة الإعلام ودوره التنويري في المجتمع والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.





وخرجت الندوة بعده مقترحات وتوصيات منها : إنشاء قناة للطفل تحظى بدعم كامل لتنمية الوعى منذ الصغر فى مواجهة الفكر المتطرف، وتوفير الدعم والمساندة للهيئة الوطنية للإعلام التي تذخر بكوادر وخبرات متميزة حتى تستطيع مواصلة دورها التنويري والذي أثنى عليه المشاركون بالندوة .





واقترح المشاركون تشكيل فريق عمل من الهيئات الإعلامية الثلاث والإعلام الخاص لوضع استراتيجية واضحه لمواجهة الإعلام المعادي والتنسيق والتواصل حول مخرجات هذه الندوة والتفاعل والرد على الشائعات والأكاذيب التي تطلقها منصات الإعلام المعادي، والعمل علي تفعيل أدوات الإعلام المصري بمختلف مكوناته لتحقيق التأثير المطلوب.





أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشبكة العنكبوتية الواسعة التي أسسها الإخوان في الخارج واسعة، ومن بينها التليفزيون العربي، والذي يضم مجموعة قيادات منهم إسلام لطفي الذي كان متحالفا مع الإخوان بعد عام ٢٠١١ ومعه ٢ آخرين من الإخوان.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بعد عام ٢٠١٣ انسحب الجيش الإلكتروني الإخواني وبدأ يركز عمله في الخارج، وأسس شبكة عنكبوتية كبيرة.





وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى قيام قطر بضخ مليارات الدولارات للإنفاق على هذه الشبكة العنكبوتية، موضحا أن فضاء ميديا توزع الأقمار وتنتج غالبية المحطات الإخوانية.





وأشار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، أن التليفزيون المصري يقوم بدور كبير في الرد على الشائعات، والقنوات الخاصة تحقق مشاهدات أكبر بكثير من تلك القنوات.





ولفت إلى أنه يتم بث الشائعات وإثارة ادعاءات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان والسجون، ولكن علينا أن ننتبه ونشجع ونرفع من الروح المعنوية لجيشنا الإعلامي، ولدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات.





وتابع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو: "شركة ميديا التابعة للحكومة القطرية هي منبع وسائل الإعلام التي تطلق النار على الشعب المصري، لافتا إلى أن شبكة مصر العربية إخوانية وقناة الشرق وقناة مكملين ذراعا الجماعة".





من جانبه قال النائب مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع، إن مصر تواجه إعلاما معاديا في الفترة الحالية، فضلا عن حرب عسكرية ومؤامرة إعلامية، ولكن تلك القنوات فقدت مصداقيتها، فالشعب المصري أصبح لا يصدق قناة الجزيرة بسبب ما تبثه من أكاذيب.





وأضاف بكري أن الدولة يجب أن تدعم إعلامها الوطني، فنحن نحتاج لدعم إعلامنا القومي والتواصل مع وسائل الإعلام بشكل مستمر، بحيث نعطي قضايا الوطن الأولوية الأولى عن الخلافات الشخصية.





كما أكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، أن الإعلام المصري لعب دورا كبيرا وهاما في مواجهة وسائل الإعلام المعادية التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية.





وتابع مسلم، "خضنا فترة ترفعنا فيها عن الرد، ولكن السوشيال ميديا تحمل تراكما للمواقف يتم استخدامها طوال الوقت.





وأكد مسلم ، ان افضل مواجهة للخونة هو التفاعل طوال الوقت وفضح أكاذيبهم لأن تجربة الترفع أثبتت فشلها، ولكن المواجهة هي الأهم.





من جانبه قال الكاتب الصحفى خالد ميرى ، وكيل نقابة الصحفيين، اتفق مع كل ذكر من الزملاء حول الدور الكبير الذى يقوم به الاعلام المصرى فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر .





واضاف ميرى، جميعنا يعرف الدول الخارجية المحركة للاعلام المعادى ، ونحن قادرين على افشال مخططات وافكار الاعلام المعادى للدولة المصرية مشيرا الى ان الاعلام المصرى منذ ثورة ٢٥ يناير وهو يقوم بدور هام وكبير يستحق الدعم ، مؤكدا على اهمية دور الاعلام المصرى فى مواجهة مخططات الارهابية.





أكدت تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، أن قناة النيل الدولية هي أداة الدولة أمام العالم للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة، مضيفة أن الخارج يتابع ما يحدث دائما، ومن ثم بات من الضروري الرد على الشائعات.



